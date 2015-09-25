Минздрав: вакцина против полиомиелита уже есть в Украине в полном объеме

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава. «Партия 2 млн 200 тыс. доз предоставлена Украине в качестве гуманитарной помощи от ЮНИСЕФ», - говорится в сообщении.

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В ведомстве пояснили, что это остаток от общего объема гуманитарной помощи, которая составляет 1,1 млн доз инактивированной - ИПВ и 3,7 млн доз живой - ОПС вакцины против полиомиелита.

«Первая партия поступила в Украине в мае текущего года. Это количество позволит привить более 3 млн детей по всей Украине», - отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что вакцина готова к развозке по регионам и будет использована в рамках проведения дополнительной туровой иммунизации детей против полиомиелита после соответствующего правительственного распоряжения.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр здравоохранения Александр Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Тогда ситуация была классифицирована как вспышка болезни в регионе. Позже в Минздраве сообщили, что массовая иммунизация детей против полиомиелита начнется с Закарпатской области. Кампания по вакцинации детей с использованием оральной полиовакцины пройдет в три раунда: первый начнется в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В течение двух недель будут охвачены все регионы страны. В первом и втором раундах будут вакцинированы дети до 6 лет, в третий раунд будет включать детей до 10 лет. Иммунизацией должно быть охвачено 95% детей в стране.