СБУ обнаружила в Северодонецке тайник боевиков с противотанковыми гранатометами и ракетами

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, хранилище было обустроено в лесопосадке на берегу Северского Донца рядом с одним из крупнейших химических производств региона – северодонецким объединением "Азот".

Сотрудники СБУ изъяли из тайника 28 ручных противотанковых гранатометов "Муха" и две противотанковые ракеты. Подход к хранилищу был заминирован растяжками из гранат.

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По оперативной информации, схрон организовали боевики террористической организации "ЛНР" перед освобождением города силами антитеррористической операции.

Продолжаются оперативные действия для установления лиц, которые могли воспользоваться оружием для совершения диверсионных и террористических актов, отметили в СБУ.