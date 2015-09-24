Отражение вооруженной агрессии РФ является основной задачей военной политики - Военная доктрина

Об этом говорится в военной доктрине, текст которой опубликован на сайте главы государства.

В документе определены цели и основные задачи военной политики Украины.

В частности, к основным целям относятся "отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины; обеспечение обороноспособности Украины на уровне, достаточном для предотвращения возникновения вооруженного конфликта, а в случае вооруженного конфликта − для его локализации и нейтрализации".

В доктрине отмечено, что Украина должна участвовать в реализации общей политики безопасности и обороны Европейского Союза.

В то же время, политика Украины будет основываться на стремлении поддержания дружественных отношений со всеми государствами мира на основе международных договоров, заключенных на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности.

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"Главной целью военной политики Украины является создание условий для восстановления территориальной целостности государства, его суверенитета и неприкосновенности в пределах государственной границы Украины", - говорится в доктрине.

Также, в ближайшее время и в среднесрочной перспективе основными задачами военной политики государства является локализация и нейтрализация в кратчайший срок военно-политического кризиса в восточных регионах Украины, предотвращение ее перерастания в масштабную вооруженную агрессию. Не предусмотренные законом вооруженные формирования должны быть ликвидированы. Добровольческие формирования должны быть интегрированы в состав Вооруженных Сил Украины, министерства внутренних дел, Национальной гвардии. Государство должно восстановить полный контроль над государственным рубежом.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года "О новой редакции Военной доктрины Украины".