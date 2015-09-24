ЕСПЧ удовлетворил обращение Украины об отзыве жалобы по делу сына Джемилева

Как сообщает пресс-служба суда, ЕСПЧ вынес письменное решение по делу «Украина против России» (N49537/14), касающемуся лишения свободы и лечение сына Джемилева.

Читайте такжеУкраина отозвала из Евросуда по правам человека один иск против России

В сообщении сказано, что 15 мая правительство Украины подало в ЕСПЧ сообщение о том, что больше не желает участвовать в рассмотрении жалобы в отношении Хайсера Джемилева. Украинское правительство в своем обращении отметило, что сын Джемилева по этому же делу лично подал жалобу против России. Правительство РФ не возражало, чтобы дело, ранее поданное Украиной, было исключено из списка, рассматриваемого ЕСПЧ.

"Суд учел, что продолжение рассмотрения жалобы (Украины) более неоправдано. По этой причине суд решил исключить эту жалобу из списка своих дел", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Эдемов. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край РФ, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и следственных органов Украины.

10 июня Краснодарский краевой суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. 2 сентября Верховный суд России сократил Джемилеву срок заключения до 3,5 лет.