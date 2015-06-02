Российский суд признал сына Джемилева виновным в непредумышленном убийстве

Об этом в Twitter сообщил адвокат Джемилева Николай Полозов.

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По его словам, по обвинению в умышленном убийстве из хулиганских побуждений Хайсер оправдан единогласно.

Итак, мой подзащитный Хайсер Джемилов единогласно оправдан присяжными по обвинению в умышленном убийстве из хулиганских побуждений. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 2 Июнь 2015

Вместе с тем, как отмечает адвокат, по обвинению в хранении оружия и боеприпасов, а также причинение смерти по неосторожности коллегия признала Джемилева виновным.

По обвинению в хранении оружия и боеприпасов, а также причинению смерти по неосторожности коллегия присяжных признала Джемилова виновным. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 2 Июнь 2015

Кроме того Полозов добавил, что "присяжные считают Хайсера Джемилева достойным поблажки по обвинению в хранении оружия и боеприпасов".

Кроме того, присяжные посчитали Хайсера Джемилова достойным снисхождения по обвинению в хищении оружия и боеприпасов. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 2 Июнь 2015

"Поставленные задачи защитой выполнены. Присяжные вынесли вердикт практически идентичен приговора украинского суда", - подчеркнул Полозов.

Теперь, по информации адвоката, в четверг состоится обсуждение вердикта, после чего суд пойдет в совещательную комнату для вынесения приговора.

Гражданину Украины, сыну Мустафы Джемилева Хайсеру в России инкриминируется "хищение и хранение оружия и боеприпасов, а также умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений" в деле об убийстве гражданина Украины Февзи Эдемова, совершенном на территории Украины в 2013 году.