Джемилев объяснил хитрость российского правосудия в деле его сына

Об этом он завил в интервью Крым.Реалии.

«Хитрость в том, что российский суд дал на три месяца меньше, чем украинский. Наверное, рассчитывают, что откажемся от экстрадиции. Но мы настаиваем на выполнении решения Европейского суда по правам человека об экстрадиции Хайсера в Украину», – сказал Джемилев.

10 июля прошлого года Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО. Однако Россия не отреагировала на это решение.

Читайте такжеСыну Джемилева в России сократили срок заключения до 3,5 лет

Верховный суд РФ 2 сентября 2015 года сократил на полтора года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом для сына Мустафы Джемилева Хайсера. Российский приговор на три месяца меньше того, что определил Днепровский суд Киева в апреле 2015 года – 3 года и 8 месяцев.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.