В Харькове милиция установила личности трех человек, причастных к нападению на дом Добкина

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По сведениям милиции, вчера, 23 сентября, сотрудники милиции доставили в райотдел трех мужчин. Ими оказались граждане 1971, 1982 и 1998 годов рождения.

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На мужчин был составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан), которая влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В настоящее время мужчины отпущены. "Их не задерживали", - подчеркнули в милиции.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября во время заседания сессии Харьковского городского совета мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что дом народного депутата Добкина атакуют неизвестные. Мэр прервал сессию и обратился к милиции с просьбой установить, что происходит у дома Добкина по переулку Тульскому, 1.

На месте происшествия следователи выяснили, что около 100 неизвестных бросали дымовые шашки, а также повредили ворота дома. О задержании нападавших на дом не сообщалось.

Действия неизвестных предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.