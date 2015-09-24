Россия отправила на Донбасс очередную колонну с "гуманитарной помощью"
07:10, 24 сентября 2015Общество
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Автомобильная колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" отправилась в оккупированный Донбасс.
REUTERS
"В 04:00 мск более 100 автомобилей вышли из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и следуют к государственной границе", - сказал представитель МЧС РФ.
Как утверждают в российском министерстве, груз содержит в основном продукты питания и медикаменты общего назначения.
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В МЧС уточнили, что в Донецкую и Луганскую области "гуманитарный груз" будет доставлен примерно в равных пропорциях.
Следует отметить, что это уже 39-я колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" для оккупированных боевиками районов Донбасса.
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