Россия отправила на Донбасс очередную колонну с "гуманитарной помощью"

Об этом сообщает "ТАСС".

"В 04:00 мск более 100 автомобилей вышли из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и следуют к государственной границе", - сказал представитель МЧС РФ.

Как утверждают в российском министерстве, груз содержит в основном продукты питания и медикаменты общего назначения.

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В МЧС уточнили, что в Донецкую и Луганскую области "гуманитарный груз" будет доставлен примерно в равных пропорциях.

Следует отметить, что это уже 39-я колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" для оккупированных боевиками районов Донбасса.