МВД в октябре проведет месячник добровольной сдачи оружия

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

"Добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы и специальные средства в органы внутренних дел Украины можно с 1 по 31 октября 2015 года. Граждане, которые добровольно обратятся в милицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, которые хранятся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

Более того, если гражданин в указанный срок добровольно сдал в ОВД охотничье огнестрельное, холодное или газовое оружие, то в дальнейшем он имеет возможность после оформления соответствующих документов зарегистрировать это оружие как личную собственность и использовать его на законных основаниях.

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"Просим учесть, что устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия, регистрируется в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, предыдущий месячник добровольной сдачи оружия проводился в апреле этого года. За первые десять дней месячника граждане принесли в милицию более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия.