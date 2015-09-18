Жители Мариуполя просят назвать "коммунистические" улицы именами известных горожан

Как сообщает 0629.com.ua, по мнению авторов петиции, огромное количество выдающихся уроженцев и жителей Мариуполя 19-20 веков сегодня малоизвестны горожанам, даже если о них знают далеко за рубежом или называют улицы в их честь в других городах.

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«Город должен гордиться ими, уважать их память и ставить их жизненный подвиг в пример последующим поколениям мариупольцев. Безусловно, это Владимир Бойко, он уникален и достоин почёта и увековечивания памяти, а ведь есть ещё и академик-офтальмолог Михаил Авербах, оперный певец Михаил Гришко, художник-монументалист Виктор Арнаутов, создатель Старой башни и мариупольского водопровода Виктор Нильсен, есть уникальный краевед Лев Яруцкий, автор герба Мариуполя, всемирно известный медальер Ефим Харабет, городские головы Мариуполя, создатели школ и вузов, театров, строители заводов и порта - таких людей десятки, гораздо больше, чем 86 предложенных к переименованию улиц. Что говорить: в Мариуполе сегодня нет даже улицы имени всемирно известного живописца Архипа Куинджи, лишь переулок», - говорится в сообщении.

Кроме того, авторы петиции считают, что называть улицы в честь великих мариупольцев 19-20 веков - это ещё и особый способ продвижения города, развития его имиджа.