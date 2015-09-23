Выплаты при рождении ребенка теперь можно оформить он-лайн

В этом поможет уже известный жителям Днепропетровщины проект iGov.

«Мы продолжаем расширять перечень электронных услуг. Так мы упрощаем жизнь пенсионеров, бизнесменов, простых работяг, новоиспеченных родителей. Люди могут заказывать необходимые услуги не выходя из дома. 10-15 минут – и все готово. Никаких очередей, нервов и заполнений документов второпях. Это нивелирует коррупционную составляющую и очень удобно», – сказал глава региона Валентин Резниченко.

Оформление выплат при рождении ребенка он-лайн – это долгожданное событие для всех жителей области, которые становятся родителями. Ведь теперь не придется ездить в управлений соцзащиты, выстаивать в очередях. Оформить выплаты при рождении ребенка можно за несколько минут, не отвлекаясь от домашних хлопот. Ежемесячно новая электронная услуга будет облегчать жизнь 3 тысячам семей.

«Воспользоваться услугой просто. Заходим на https://igov.org.ua жмем раздел «Назначение социальной помощи при рождении ребенка». Далее выбираем область, город, нажимаем BankID. Выбираем банк, которым пользуемся, регистрируемся, добавляем отсканированную справку про рождение ребенка и идентификационный код. Процедура быстрая. Ответ поступит через 10 дней», – рассказал советник председателя ОГА Дмитрий Дубилет.

Сейчас эта электронная услуга доступна для днепропетровцев. Через неделю-две им будут пользоваться все жители области. Впоследствии наш опыт может распространиться и на другие регионы страны, отметил советник председателя ОГА Юрий Голик.

«Раньше, чтобы оформить выплаты, у родителей была проблема – как выкроить время, с кем оставить ребенка. В свою очередь, работник управления соцзащиты тратил 20-30 минут только на прием документов. Новая услуга облегчит жизнь всем», – сказала директор департамента соцзащиты населения ОГА Виктория Крупская.

Сейчас в области 35 электронных услуг. Их внедряют по инициативе главы региона Валентина Резниченко. Людям уже облегчили жизнь в оформлении субсидий и заграничных паспортов, выдаче справок о доходах и несудимости и тому подобное. Планируется, что до конца года в области будет работать 150 услуг он-лайн.