Украинские и российские инвесторы должны получить равные права

Украина и Россия договорились образовать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами равного доступа украинских и российских инвесторов на рынки обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после окончания 3-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии заявил премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ.

Он отметил, что российский бизнес в Украине сталкивается с несколько дискриминационным отношением. «Поэтому мы договорились создать межведомственную рабочую группу, которая бы начала расшивать эти узкие места», - сказал он.

В.ЗУБКОВ выразил убеждение, что эти спорные моменты обязательно будут урегулированы.

Российский премьер также отметил, что в целом сегодняшние переговоры прошли качественно.

«Наша делегация довольна переговорами», - сказал глава правительства Российской Федерации.