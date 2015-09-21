Украина и Норвегия при поддержке НАТО разработают миноискатель нового поколения 3D

Об этом в эксклюзивном интервью агентству УНИАН сообщил исполняющий обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок, говоря о состоянии трастового фонда по разминированию, о намерении создать который недавно говорил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«Де-факто, работа и взаимодействие между Украиной и НАТО на этом направлении уже ведется. Более сотни, а именно сто десять украинских специалистов, уже прошли повышение квалификации в центре НАТО в Мадриде и в соответствующих школах Словакии. Германия уже передала пиротехническим подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 50 сверхсовременных новых миноискателей», - детализировал он.

Читайте такжеВ АП заверили, что режим прекращения огня действует на всех направлениях

Также, по словам Божка, уже начат проект по восстановлению материально-технических возможностей пиротехнических подразделений ГСЧС в Донецкой и Луганской областях, которые «полностью были разграблены».

«НАТО начало специальный проект стоимостью около 1 миллиона евро для того, чтобы полностью восстановить эти два подразделения по лучшим мировым стандартам, начиная от экипировки и технических средств и заканчивая переподготовкой и повышением квалификации персонала. Этот проект уже реализуется, и сейчас завершается согласование конкретных материально-технических средств, которые будут переданы Украине», - отметил и.о. главы Миссии.

Кроме того, по его данным, на завершающей стадии находится согласование в НАТО совместного украинско-норвежского проекта по разработке совершенно нового 3D миноискателя, который затем будет поставлен для использования в ГСЧС и в Минобороны. «Этот проект, стоимостью 450 тыс. евро, рассчитан на полгода, то есть через полгода этот новый миноискатель должен быть продемонстрирован. Это все финансируется из бюджета НАТО», - подчеркнул дипломат.

Читайте такжеВ секторе "М" перемирие используют для разминирования окрестностей

Божок уточнил, что на сегодняшний день существуют различные вариации такого миноискателя, но стоит «задача сделать наиболее чувствительный и точный, который позволит пиротехнику, не касаясь объекта, четко понимать, какая его форма, до миллиметров». «Как говорят специалисты, иногда миллиметр имеет критическое значение с точки зрения жизни и здоровья пиротехников. Эта разработка будет осуществлена в Украине с помощью норвежских специалистов», - подчеркнул и.о. главы Миссии.

Также, сказал он, от Словакии получено несколько «комбайнов». «Так профессионалы называют машины, которые без человеческого вмешательства очищают поля от мин», - отметил дипломат.

Читайте также50 видов средств поражения: на Луганщине обнаружили один из самых больших тайников за время АТО (фото, видео)

«Работа уже идет. Осталось ее формализовать. В то же время официальное объявление о начале работы трастового фонда состоится после того, как окончательно будет определена страна-лидер, а это внутренние процедуры НАТО. И во-вторых - мы должны понимать, что трастовый фонд не будет существовать без доноров», - пояснил Божок.

При этом он выразил уверенность, что о создании фонда будет объявлено «в ближайшее время».