Блокада Крыма: 200 фур до сих пор стоят, 18 вернулись на территорию материковой Украины

Об этом сообщил журналист Осман Пашаев в Instagram 21 сентября.

"Официальная сводка с акции на границе с Крымом. 83 фуры стоят в Каланчаке, 114 - на Чаплынке. Добровольно уехали 18 фур", - пишет журналист.

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При этом он отметил, что 54 пустые фуры за сутки вернулись из Крыма на территорию материковой Украины.

Официальная сводка с акции на границе с Крымом. 83 фур стоят в Каланчаке, 114 на Чаплынке. Добровольно уехали 18 фур. 54 пустые фуры за сутки вернулись из Крыма на материковую Украины. Фото опубликовано Osman Pashayev (@osmanpashayev) Сен 21 2015 в 1:21 PDT

Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты 20 сентября с 12:00 начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.

По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.