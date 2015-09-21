Блокада Крыма: 200 фур до сих пор стоят, 18 вернулись на территорию материковой Украины
Из-за блокады на въезде в Крым в Каланчаке стоят 83 фуры, на Чаплынке – 114 фур, 18 машин вернулись добровольно.
Об этом сообщил журналист Осман Пашаев в Instagram 21 сентября.
"Официальная сводка с акции на границе с Крымом. 83 фуры стоят в Каланчаке, 114 - на Чаплынке. Добровольно уехали 18 фур", - пишет журналист.
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При этом он отметил, что 54 пустые фуры за сутки вернулись из Крыма на территорию материковой Украины.
Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты 20 сентября с 12:00 начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.
По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.