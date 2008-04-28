Новые тюрьмы для религиозных экстремистов открыты в Саудовской Аравии

Пять новых крупных тюрем для размещения осужденных за причастность к терроризму открыты в Саудовской Аравии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Эр-Рияд".

Новые типовые места заключения экстремистов, "оборудованные по мировым стандартам", по словам издания, находятся в Эр-Рияде, Джидде, Эль-Касиме, Асире и Восточной провинции. В них будут отбывать наказания сотни саудовских террористов, возвращаемых в королевство с военной базы США в Гуантанамо, лица, арестованные за подрывную деятельность в Ираке и в самом королевстве.

На строительство и оснащение новых "казенных домов" израсходовано, по сведениям "Эр-Рияд", 1,75 миллиарда саудовских риалов (свыше 470 миллионов долларов). Газета не приводит данных о вместимости исправительных учреждений, но указывает, что общая площадь одного из них составляет 120 тысяч квадратных метров, а тюремные мечети рассчитаны на одновременное присутствие 800 богомольцев.

В тюрьмах открыты больницы, спортивные площадки, библиотеки и лекционные залы в интересах создания условий для перевоспитания исламских радикалов, которых в королевстве называют "заблудшими элементами". Общее количество "заблудших", осужденных в течение последних пяти лет, по данным саудовской печати, исчисляется в тысячах.