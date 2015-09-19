На Житомирщине пьяный судья совершил кровавое ДТП, люди требуют наказания
Жители Олевского района Житомирской области сегодня на несколько часов перекрывали движение транспорта на мосту через реку Уборть, требуя наказать виновников резонансного ДТП, которое произошло накануне с участием судьи районного суда, в результате чего погиб 21-летний мотоциклист.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, «сегодня утром, 19 сентября, несколько десятков молодых людей Олевского района вышли к месту ДТП».
Граждане выражали недовольство и требовали немедленного задержания судьи.
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Прокуратура области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.
Установлено, что в пятницу, 18 сентября, в г.Олевск на ул. Промышленной автомобиль марки «Форд» модели «Мондео» под управлением судьи Олевского районного суда столкнулся с мотоциклом марки «Вайпер», за рулем которого находился 21-летний местный житель. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Мондео», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мотоциклистом.
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От полученных травм, несовместимых с жизнью, мотоциклист скончался в карете «скорой», также травмирован 54-летний пассажир авто.
«Поскольку участником ДТП является 45-летний работник районного суда, сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены прокуратурой, которая и проводит дальнейшее досудебное расследование», - отметили в милиции.
Виновнику ДТП может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Ход досудебного расследования в уголовном производстве находится на личном контроле прокурора области.