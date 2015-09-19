На Житомирщине пьяный судья совершил кровавое ДТП, люди требуют наказания

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, «сегодня утром, 19 сентября, несколько десятков молодых людей Олевского района вышли к месту ДТП».

Граждане выражали недовольство и требовали немедленного задержания судьи.

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Прокуратура области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.

Установлено, что в пятницу, 18 сентября, в г.Олевск на ул. Промышленной автомобиль марки «Форд» модели «Мондео» под управлением судьи Олевского районного суда столкнулся с мотоциклом марки «Вайпер», за рулем которого находился 21-летний местный житель. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Мондео», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мотоциклистом.

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От полученных травм, несовместимых с жизнью, мотоциклист скончался в карете «скорой», также травмирован 54-летний пассажир авто.

«Поскольку участником ДТП является 45-летний работник районного суда, сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены прокуратурой, которая и проводит дальнейшее досудебное расследование», - отметили в милиции.

Виновнику ДТП может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Ход досудебного расследования в уголовном производстве находится на личном контроле прокурора области.