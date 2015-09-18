Радикальная партия зарегистрировала иск об отмене решения Рады относительно ареста Мосийчука

Об это заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в зале суда, где избирается мера пресечения Мосийчуку, передает "112 Украина".

"Вот зарегистрирован иск в Высший административный суд Украины о признании незаконным и отмене решения Рады о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Мосийчука. Иск зарегистрирован сегодня, я надеюсь, что в ближайшее время этот иск будет рассмотрен и будет отменено незаконное решение парламента, что касается Мосийчука", - заявил Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 сентября, Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от Радикальной партии Мосийчука. Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.