Работники СБУ задержали в Раде нардепа Мосийчука (фото)
Работники Службы безопасности Украины зашли в комнату в здании Верховной Рады, где находился народный депутат от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук.
Как передает корреспондент УНИАН, около 20 представителей СБУ зашли в комнату, где находится Мосийчук, для его ареста.
НаМосийчукане надевалинаручники. Оннаправляется черезкулуарывсопровождении сотрудниковСБУ. ПравоохранителинеприменяликМосийчуканикакихфизических мер.
На вопросжурналистов, кудаведутМосийчука, председательфракцииРПОлегЛяшкоответил: "Видимо всуд".
До задержания они вели переговоры с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.
Ляшко прячет Мосийчука от спецназа. pic.twitter.com/hqzlFWVov2
— Ukrainian Mistress (@JuMistress) September 17, 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Мосийчука.
Читайте такжеРада одобрила задержание и арест нардепа Мосийчука (видео)
Перед этим в сессионном зале генеральный прокурор Виктор Шокин передал председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману соответствующее представление.
На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием Мосийчука, которое было снято скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.
Читайте такжеЗаседание ВР закрыли из-за стычки между представителями коалиции и фракции Ляшко (фото, видео)
Перед тем как продемонстрировать видео, Шокин отметил, что Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений одним из народных депутатов Украины. Он отметил, что в ходе расследования были проведены следственно-розыскные действия и собраны доказательства, подтверждающие вину депутата.
Сам Мосийчук эти обвинения отвергает и заявляет, что видео было смонтировано, а все обвинения против него, обнародованные сегодня в парламенте, назвал “местью генпрокурора”.