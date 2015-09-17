Климкин отправляется с визитом в Южную Корею
11:28, 17 сентября 2015Политика
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Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Южную Корею с трехдневным визитом, в ходе которого обсудит с властями страны двухстороннее сотрудничество. 17-19 сентября будет находиться с официальным визитом в Южной Корее.
Климкин посетит с визитом Южную Корею / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, программой визита, запланированного на 17-19 сентября, предусмотрены встречи главы внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Южной Кореи Юн Бенг Се, руководством парламента, лидером правящей партии, политологами и представителями бизнеса.
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"Ключевое внимание будет уделяться актуальным вопросам украинско-корейского сотрудничества, в том числе, активизации политических контактов и поиску путей наращивания объемов взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - отмечается в сообщении.
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