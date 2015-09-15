Минздрав и Минрегион не рекомендуют снижать температуру в жилых помещениях до 16 градусов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Минздрав в рамках подготовки объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду предоставил рекомендации относительно возможного снижения минимально допустимой температуры в жилых помещениях 18°С до 16°С.

"Вопрос о снижении минимально допустимой температуры воздуха в жилых помещениях до 16 °С не очень корректное, поскольку отсутствуют другие параметры микроклимата, в частности влажность", - говорится в сообщении.

"Рассмотрев соответствующие нормативные документе и рекомендации, сделан вывод, что расчетная температура воздуха в жилых комнатах не должна быть ниже 18°С", - отметили в Минздраве.

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В заключении министерства отмечается, что "более низкие температуры в помещениях (особенно в зоне дыхания детей на высоте 1 м от пола, где температура воздуха будет ниже, чем предложенные 16°С), могут способствовать переохлаждению организма человека (...), что будет способствовать обострению хронических заболеваний и возникновению заболеваний органов дыхания и распространению инфекционных заболеваний. Кроме того, снижение температуры воздуха в жилом помещении может привести к нарушению нормативного воздухообмена (...) и увеличению влажности в помещениях квартиры. Это также может вызвать поражение конструкций плесневыми грибами, что является риском возникновения аллергических заболеваний и заболеваний органов дыхания".

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Кроме этого, к выводу о нецелесообразности снижения температуры пришли и в Минрегионе.

"Минрегион не рекомендует снижение нормативной температуры в помещениях с +18 до +16", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В данном ведомстве напомнили: "В 2014 году этот вопрос уже рассматривался Министерством. Тогда уменьшение нормативной температуры воздуха в помещениях украинцев на 2 градуса было признано нецелесообразным".

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Ранее УНИАН сообщал, что Минздрав и Минрегион инициируют снижение минимально допустимой температуры в квартирах в зимний период на уровне 16 градусов.

При этом замглавы Минрегиона сказал, что снижение минимального температурного режима до 16 градусов требует соответствующего законодательного урегулирования.