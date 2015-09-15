Лидер "Оплота" Жилин причастен к организации покушения на Авакова - СБУ

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает 112.ua.

"Удивительно то, что один из милиционеров, капитан, готовил покушение на своего коллегу, капитана милиции. Позавчера был суд в Краматорске, и обвиняемый сейчас находится в артемовском СИЗО. Могу больше сказать, что сценарий прописывался в Белгороде, в России. Одним из сценаристов был Евгений Жилин, человек, который с весны объявлен в розыск в Украине. Один из основателей террористической организации "Оплот", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, СБУ совместно с Главной военной прокуратурой предотвратили убийство министра внутренних дел Авакова и совершение ряда других заказных убийств в Киеве и Харькове.