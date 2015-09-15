Лидер "Оплота" Жилин причастен к организации покушения на Авакова - СБУ
Одним из организаторов покушения на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова является лидер "Оплота" Евгений Жилин.
Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает 112.ua.
"Удивительно то, что один из милиционеров, капитан, готовил покушение на своего коллегу, капитана милиции. Позавчера был суд в Краматорске, и обвиняемый сейчас находится в артемовском СИЗО. Могу больше сказать, что сценарий прописывался в Белгороде, в России. Одним из сценаристов был Евгений Жилин, человек, который с весны объявлен в розыск в Украине. Один из основателей террористической организации "Оплот", - заявил он.
Читайте такжеАваков заявляет, что не усиливал охрану после предотвращения покушения на него
Как сообщал УНИАН, СБУ совместно с Главной военной прокуратурой предотвратили убийство министра внутренних дел Авакова и совершение ряда других заказных убийств в Киеве и Харькове.