Из плена освобожден украинский волонтер - Будик

Из плена освобожден украинский волонтер, находившийся в донецком СИЗО. Об этом со ссылкой на советника заместителя министра обороны Украины Василия Будика сообщает "112 Украина".

Читайте такжеПрезидент заявил об освобождении двух украинцев из плена боевиков

По словам президента Украины Петра Порошенко, за время действия минских соглашений освобождены 2 911 человек.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что в заложниках остаются 156 украинцев.