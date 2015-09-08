Из плена боевиков за год освободили 2905 украинцев, в заложниках остаются 156 человек - Геращенко

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко в Facebook.

Геращенко заявила, что главный итог работы гуманитарной подгруппы сегодня в Минске - освобождение еще двух украинских героев: Сергея Фураева и Артема Комисарчука, которые в эти минуты уже на украинской территории. Также, она напомнила, что прошлая встреча в Минске закончилась освобождением 12 украинцев.

"Сегодняшняя операция освобождения - результат многодневной работы СБУ, минской группы и всех причастных. Тем временем, по последней, обновленной информации СБУ, на сегодня в заложниках остаются 156 украинцев, из них около 100 - это военнослужащие и бойцы батальонов, остальные - гражданские", - отметила Геращенко.

Также она сообщила, что в течение года благодаря сотрудничеству СБУ, минской группы и волонтеров удалось найти и освободить 2905 украинцев: половина из них - военнослужащие и силовики, остальные гражданские.

Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях уверяет, что работа по освобождению других украинских заложников ведется. "Очень стараемся, работаем, имеем соответствующие поручения и директивы президента. Надеюсь на хорошие новости еще в ближайшие дни", - заявила Геращенко.