В Одесской области перекрыли контрабандный канал перемещения брендовых товаров

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 12 сентября при выезде с таможенного комплекса правоохранители в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержали большую фуру, загруженную импортными товарами.

Установлено, что должностные лица одного из грузовых таможенных комплексов вступили в преступный сговор с работниками таможенного поста и представителями частных структур. Злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно, в интересах третьих лиц, злоумышленники осуществили незаконное перемещение на автомобиле через границу Украины товаров, подлежащих таможенному оформлению, в том числе, изъятым из свободного обращения.

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«Поток товаров, в том числе запрещенных к обороту на территории Украины, обнаружен сотрудниками областного управления противодействия преступности в сфере экономики.

Своими действиями правонарушители причинили материальный ущерб государству в особо крупных размерах», - отметили в отделе.

За рулем грузового автомобиля находился грузчик данного таможенного терминала. С его слов, «к нему обратились с просьбой перегнать товар в гараж на Транспортной». Сам задержанный утверждает, что ничего не знал ни о товаре, ни о том, когда его загружали в машину.

Правоохранители обнаружили в фуре различные товары, в числе которых: кожаные ремни, джинсы, мужское белье, спортивные костюмы, куртки, трикотаж. Среди изъятого – брендовые изделия: Armani, Adidas, Dolce&Gabbana, Paul & Shark и т. д.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

За указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.