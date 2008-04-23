Ющенко не против раз в три года давать данные о зонах радиоактивного загрязнения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО одобрил Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины об обнародовании информации относительно зон радиоактивного загрязнения”.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обнародовании информации относительно зон радиоактивного загрязнения” 10 апреля.

Данным законом предусмотрена публикация информации об уровнях радиоактивного загрязнения в общегосударственных и региональных печатных средствах массовой информации один раз в три года.

Эта информация касается более 2 тыс. населенных пунктов в 12 областях Украины.