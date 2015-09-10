В НАТО отреагировали на строительство новой военной базы Россией возле границы с Украиной

Об этом заявил представитель НАТО, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что в Альянсе также озабочены "продолжением попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине".

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Как сообщал УНИАН, Россия начала строительство огромной военной базы возле украинской границы.

Согласно плану строительства, на базе будет склад для боеприпасов, казармы для нескольких тысяч солдат, что может свидетельствовать о том, что "Кремль готовит затяжное противостояние с Киевом".