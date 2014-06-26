Мошенники требуют с родственников здоровых заключенных деньги "на лечение" - ГПтС

Об этом сообщает пресс-служба ГПтС.

"При этом, по их словам, лица, которые в телефонном режиме требуют срочно перечислить на разные банковские счета средства в размере нескольких тысяч якобы для срочного лечения заключенных, представляются сотрудниками учреждений ГПтС Украины", - сказано в сообщении.

С целью проверки указанных фактов, а также выявление и предупреждение совершения мошеннических действий со стороны осужденных и лиц, взятых под стражу, и оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии таких преступлений сотрудниками ГПтС Украины систематически проводятся соответствующие оперативно-розыскные действия.

"Во время проверки указанных фактов было установлено, что все осужденные и заключенные, родственникам или знакомым которых звонили и сообщали о тяжелых заболеваниях, а соответственно и просили деньги на лечение, находятся в удовлетворительном физическом и психическом состоянии, и никакого отношения к данному виду мошенничества не имеют", - заявили в ГПтС.

Читайте такжеВсе колонии Донецкой области обеспечены продовольствием - ГПтСТакже в ведомстве отметили, что медицинская помощь осужденным им предоставляется в лечебных учреждениях ГПтС Украины или министерства на безвозмездной основе.

Поэтому в случаях поступления таких звонков, родственников осужденных просят проверять проверить достоверность информации об их родных. Для этого можно обратиться на круглосуточную «горячую телефонную линию» Государственной пенитенциарной службы Украины по телефону: (044)-207-36-09.