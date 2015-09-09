Уволенный замглавы ГФС Ликарчук заявил о наличии у Насирова незадекларированной квартиры в Лондоне

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Ликарчук, прикрепив сканкопию распечатки реестра, в котором Насиров значится как владелец квартиры в Лондоне.

Эту недвижимость, по данным Ликарчука, Насиров не внес в декларацию о доходах, которую подавал в Украине. Согласно документам, человек по имени Роман Насиров взял квартиру в лизинг на 125 лет 15 ноября 2007 года в компании Toynbee Housing Partnership Association Limited. В декларации Насирова по 2014 год эта квартира не указана.

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Сумма уплаты по лизингу составляет 96 250 фунтов стерлингов.

Выписка составлена по состоянию на 11 мая 2015 года (Насиров был назначен на свою должность 5 мая).

«Меня сейчас часто спрашивают, собираюсь ли я подавать на Насирова иск в суд о защите чести и достоинства за безосновательные обвинения в коррупции. Отвечу - я думаю об этом и, возможно, подам такой иск по месту жительства Насирова в Лондоне (квартира 5, 3 Лаймхарбор [Flat 5, 3 Limeharbour], Лондон, Е14 9LS). Кстати, квартира не внесена в декларацию Насирова, в результате чего на основании части 8 статьи 3 Закона Украины «Об очищении власти», Насиров попадает под люстрацию и не может в течении 10 лет занимать должности в государственных органах», - написал Ликарчук.

Меня сейчас часто спрашивают, собираюсь ли я подавать на Насирова иск в суд о защите чести и достоинства за безосновател... Posted by Kostiantyn Likarchuk on 8 вересня 2015 р.

Кроме того, он отметил, что у Насирова, возможно, есть еще одно гражданство

«Не удивляйтесь, если вскоре у нашего «героя» всплывет еще одно гражданство, а у его кассира Романенко - банковские счета в Прибалтике», - написал Ликарчук.

Напомним, 7 сентября Кабинет министров уволил заместителя главы Государственной фискальной службы Константина Ликарчука.

Ранее сообщалось, что Насиров забрал у Ликарчука все таможни и оставил в его ведении только один санаторий и тот в оккупированном Крыму. Позже Ликарчук сообщил о фактах коррупции на таможне при оформлении товаров.

Как сообщалось ранее, Ликарчук обвинил своего шефа по ГФС Насирова в «сомнительных полетах чартером» за 50 тысяч евро и требует объяснений.