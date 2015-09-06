В Запорожской области разоблачили пограничников-взяточников
В Запорожской области разоблачили двоих пограничников, подозреваемых в получении взяток.
Вчера подразделением внутренней безопасности Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками УСБУ в Запорожской области и военной прокуратуры Запорожского гарнизона был задержан пограничник Бердянского отряда во время получения им неправомерной выгоды в размере 3 тыс. грн.
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Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
Средства военнослужащий предварительно должен был получить за непривлечение к админответственности гражданина Украины, который нарушил требования порядка выезда из временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины.
Согласно постановления суда был проведен обыск дома и автомобиля еще одного военнослужащего Бердянского отряда как возможного соучастника преступления. Во время осмотра автомобиля у пограничника было обнаружено более 3 тыс. долл. США, 40 тыс. рублей и 7 тыс. грн.
По данному факту продолжается расследование.