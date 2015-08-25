Порошенко пообещал военнослужащим-пограничникам 60 миллионов на жилье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Одессе заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии вручения пограничникам ключей от квартир. По его словам, эти средства предусмотрены в соответствии с ведомственной программой Государственной пограничной службы Украины. «За эти средства строится 14 объектов жилья, из которых в отчетном году будет введено в эксплуатацию 9», – сказал Порошенко. Он отметил, что служебным жильем, в первую очередь, будут обеспечиваться участники АТО.

Он отметил, что для качественного несения службы пограничники должны быть обеспечены всем необходимым, включая как военное оснащение, так и надежный тыл.

«Очень важно, чтобы те, кто рискует жизнью, защищая государство, получали не только заработную плату, к тому же высокую, но и жилье. Чтобы тыл украинского военнослужащего был надежным», – сказал глава государства.

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Также, отметив вклад пограничников в оборону государства, он заявил, что сделает все необходимое для усиления государства. «Украинский народ всегда будет заботиться о благосостоянии своих защитников. Годы развала, игнорирование потребностей военнослужащих отошли в прошлое. Конечно, не все сразу, но будем двигаться только вперед», - заявил Порошенко.

Он напомнил, что 24 августа на Марше Независимости десятки тысяч людей аплодировали украинским пограничникам, которые надежно стоят на страже суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», и первыми приняли удар, когда коварный враг начал агрессию против Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе Порошенко вручил ключи от квартир пограничникам, среди которых 25 участников АТО.