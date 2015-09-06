В Ровно милиционеры во время обыска автомобиля изъяли почти 150 килограммов янтаря

Как сообщает сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Ривненской области, сегодня утром сотрудники управления уголовного розыска и следователи милиции обнаружили в автомобиле жителей Львовской области пять мешков, в которых было около 150 кг янтаря-сырца.

Читайте такжеВ Житомире правоохранители изъяли у гражданина РФ 400 килограммов янтаря (фото)

Открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 198 Уголовного кодекса Украины (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Назначены экспертизы. Продолжается досудебное расследование.

В рамках мероприятий по противодействию незаконной добычи янтаря с начала года на Ривенщине изъято почти 3 тонны камней, открыто 298 уголовных производств и сообщено о подозрении в совершении преступлений 62 лицам.