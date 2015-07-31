Украинские пограничники задержали почти 150 килограмм янтаря на границе с Польшей

Украинские пограничники сегодня ночью в пункте пропуска «Шегини» во Львовской области помешали очередной попытке вывоза из Украины янтаря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, около полуночи во время осуществления мероприятий по контролю в пункте пропуска правоохранители обратили внимание на два автомобиля, иностранной регистрации, следовавших на выезд из Украины по полосе движения «зеленый коридор». За рулем транспортных средств находились граждане Украины, жители Львовской области.

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В результате осмотра автомобилей общей погранично-таможенной группой был зафиксирован факт незаконного вывоза из Украины почти 150 килограммов необработанного камня янтаря, говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по документированию и установлению всех обстоятельств данного правонарушения.