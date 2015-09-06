В Виннице начался набор кандидатов на службу в патрульной полиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МВД Украины в Винницкой области, официальное открытие пункта приема анкет в полицию состоялось сегодня в помещении областной филармонии «Плеяда».

Несмотря на дождь, в пункт пришло немало винничан. В течение первого часа приема, с 7.00, было подано 240 анкет, из них 60 - электронных.

Планируется, что уже в декабре этого года на улицы Винницы выйдут 260 патрульных полицейских.

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По словам председателя Винницкой облгосадминистрации Валерия Коровия, создание патрульной полиции - долгожданный проект, который символизирует начало реформ во всей системе правоохранительных органов. Председатель ОГА пригласил всех патриотически настроенных винничан присоединиться к работе в полиции, призванной изменить страну к лучшему.

И.о. начальника винницкой милиции Александр Глянько заметил, что среди желающих стать полицейскими есть немало работников милиции. Каждый милиционер на общих основаниях может претендовать на переход в патрульную службу.

Прием анкет продлится три недели — с 6 по 28 сентября.

Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.

Патрульная полиция уже работает в Киеве, Львове и Одессе.

В августе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал создание подразделений полиции до конца года еще в 8 областных центрах.

Справка УНИАН. 2 сентября в Украине вступил в силу закон о национальной полиции.

Согласно закону, в составе полиции функционируют: криминальная полиция; патрульная полиция; органы предварительного расследования; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.

5 августа в МВД заявили, что Национальная полиция будет сформирована через три месяца.