В Виннице начался набор кандидатов на службу в патрульной полиции
В Виннице сегодня начался набор кандидатов на службу в патрульной полиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МВД Украины в Винницкой области, официальное открытие пункта приема анкет в полицию состоялось сегодня в помещении областной филармонии «Плеяда».
Несмотря на дождь, в пункт пришло немало винничан. В течение первого часа приема, с 7.00, было подано 240 анкет, из них 60 - электронных.
Планируется, что уже в декабре этого года на улицы Винницы выйдут 260 патрульных полицейских.
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По словам председателя Винницкой облгосадминистрации Валерия Коровия, создание патрульной полиции - долгожданный проект, который символизирует начало реформ во всей системе правоохранительных органов. Председатель ОГА пригласил всех патриотически настроенных винничан присоединиться к работе в полиции, призванной изменить страну к лучшему.
И.о. начальника винницкой милиции Александр Глянько заметил, что среди желающих стать полицейскими есть немало работников милиции. Каждый милиционер на общих основаниях может претендовать на переход в патрульную службу.
Прием анкет продлится три недели — с 6 по 28 сентября.
Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.
Патрульная полиция уже работает в Киеве, Львове и Одессе.
В августе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал создание подразделений полиции до конца года еще в 8 областных центрах.
Справка УНИАН. 2 сентября в Украине вступил в силу закон о национальной полиции.
Согласно закону, в составе полиции функционируют: криминальная полиция; патрульная полиция; органы предварительного расследования; полиция охраны; специальная полиция; полиция особого назначения.
5 августа в МВД заявили, что Национальная полиция будет сформирована через три месяца.