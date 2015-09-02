Набор в полицию Краматорска и Славянска стартует в один день с первым патрулированием полиции Харькова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров.

"Разрабатывается по всей стране проект патрульной полиции... в ближайшее время, 26 сентября, в Харькове начнет работу патрульная полиция... Это последняя полиция, которая попадает в переходный этап", - заявил Аваков.

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По словам министра, в четверг, 3 сентября, стартует набор новой патрульной полиции в Ивано-Франковске, 6 сентября – в Виннице, 13 сентября в Чернигове, 15 сентября – в Херсоне, 21 сентября в Черкассах и Кременчуге, 23 сентября – в Полтаве.

"Особенно подчеркиваю: в Славянске и Краматорске 26 сентября мы начинаем набор в патрульную полицию", - добавил Аваков.