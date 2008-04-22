В Крыму открыли памятник Ленину

В Крыму, в одном из симферопольских поселков, после реконструкции открыт памятник основателю советского государства Владимиру Ленину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины, памятник открыт благодаря усилиям местных коммунистов к 138-ой годовщине со дня рождения В.Ленина.

Кроме того, после реконструкции открыт Музей боевой и трудовой славы. «Посетители музея могут ознакомиться с трагическими страницами истории своего родного края, где на территории села Красное в годы Великой Отечественной войны в концлагере фашисты погубили жизни тысячи советских людей», - отмечают коммунисты.

Как сообщили в крымской организации КПУ, сегодня в честь 138-ой годовщины со дня рождения основателя советского государства во всех селах, поселках, городах Крыма состоялось возложение цветов к памятникам В.Ленину.