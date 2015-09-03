Террористическая "ДНР" вслед за "ЛНР" перешла на рубль

Как сообщает в четверг, 3 сентября, один из ресурсов сепаратистов со ссылкой на представителя террористического "правительства" Екатерину Матющенко, это предусмотрено постановлением "Совета министров", которое вступило в силу 1 сентября.

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"В нем говорится о том, что в качестве единой учетной валюты утвержден российский рубль. Рубль является единственной обязательной валютой, по которой произведен перерасчет цен, тарифов, а также бюджетных выплат", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 1 сентября основной валютой "ЛНР" стал российский рубль.