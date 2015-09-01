С 1 сентября основной валютой "ЛНР" становится российский рубль.

Такое решение принял так называемый "совет министров ЛНР" 18 августа, передают РИА Новости.

Как отмечают боевики, эта мера связана с экономической "блокадой" со стороны Киева. По его словам, "мультивалютная система" на временно оккупированных территориях Луганской обл. остается, в обиходе сохранятся рубль, гривня, доллар и евро, но основной отчет и привязка будет к рублю.

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Выплаты заработной платы, пенсий и социальных пособий будут осуществляться в рублях без привязки к украинской валюте. Ранее расчет велся по курсу два рубля за одну гривню.

Ранее УНИАН сообщал, что во вторник, 1 сентября, состоится видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР".