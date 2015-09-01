Стало известно, когда российский суд возобновит предварительные слушания по делу Савченко

Об этом написал один из адвокатов Савченко Илья Новиков в Фейсбук.

«Дело Савченко пока не вернулось из Ростовского областного суда в Донецкий. Предварительное слушание возобновится не раньше следующей недели»,- сообщил Новиков.

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Адвокат также отметил, что Савченко согласилась подписать обращение о включении в повестку ближайшего заседания комитета ПАСЕ по вопросам миграции вопроса о недоверии председателю Тьерри Мариани.

«Это тот самый француз, который недавно летал в гости в Крым. Не знаю, что там будет с недоверием, но общий посыл документа очень правильный»,- подчеркнул Новиков.