Стало известно, когда российский суд возобновит предварительные слушания по делу Савченко
19:28, 01 сентября 2015Общество
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Российский суд возобновит предварительные слушания по делу украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко не раньше следующей недели.
REUTERS
Об этом написал один из адвокатов Савченко Илья Новиков в Фейсбук.
«Дело Савченко пока не вернулось из Ростовского областного суда в Донецкий. Предварительное слушание возобновится не раньше следующей недели»,- сообщил Новиков.
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Адвокат также отметил, что Савченко согласилась подписать обращение о включении в повестку ближайшего заседания комитета ПАСЕ по вопросам миграции вопроса о недоверии председателю Тьерри Мариани.
«Это тот самый француз, который недавно летал в гости в Крым. Не знаю, что там будет с недоверием, но общий посыл документа очень правильный»,- подчеркнул Новиков.
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