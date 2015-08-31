В Донецкой области произошло ДТП с участием представителей ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба Главного управление Министерства внутренних дел в Донецкой области.

"Установлено, что водитель "Газели", который перевозил представителей ОБСЕ, не убедился в безопасности маневра при осуществлении обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda Octavia, пострадавших нет. При столкновении автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что проводится опрос участников ДТП, очевидцев. В отношении водителя "Газели" составлен административный протокол по ст. 124 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества" Кодекса Украины об административных правонарушениях.