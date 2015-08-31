Количество пострадавших под Радой нацгвардейцев достигло 50 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии

«По состоянию на 14.40 в ходе несения службы по охране общественного порядка, во время столкновений под Верховной Радой Украины, были ранены около пяти десятков военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые проходят службу в воинских частях Киевского гарнизона, четверо из них в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди пострадавших есть участники АТО.

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Сейчас всем предоставляется медицинская помощь, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку.

Также в правоохранителей бросили боевую гранату.