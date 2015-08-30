Кивалов прокомментировал проникновение активистов в здание подконтрольного ему университета

Об этом Кивалов написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня так называемыми активистами было совершено уголовное преступление. Пусть его официально квалифицируют правоохранительные органы. Но...

Что это было - разбой? незаконное проникновение в помещение, принадлежащее Международному гуманитарному университету?... Кто бы, что бы ни говорил, это - полный беспредел. И если кто-то думает, что такое может случиться с Киваловым, а со мной нет - очень ошибается!», - написал депутат.

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Как сообщал УНИАН, сегодня активисты ворвались в Дом приемов Международного гуманитарного университета, подконтрольного Кивалову.

В Одессе этот здание на берегу Черного моря называют «Замок Гарри Поттера».

На фотоснимках, выложенных в соцсетях на станицах «Автомайдан-Одесса» и «Рада громадської безпеки», запечатлены активисты в особняке, внутренний интерьер, который поражает роскошью, є теннисный корт и т. д., а также – сломанные ворота, ведущие на территории комплекса.

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На место прибыли правоохранители, которые выдворили активистов за территорию Дома приемов и стали живой цепью перед входом.

Вместе с тем в отделе связей с общественностью регионального главка МВД заявили, что активисты ворвались в «частный дом одного из народных депутатов Украины».