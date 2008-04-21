Луценко знает, почему люди ненавидят милицию, и готов каяться

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО рассчитывает, что Верховная рада уделит день для законопроектов, которые инициирует его министерство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

Министр сообщил, что таких законопроектов около 30. О выделении дня с целью их рассмотрения и принятия Ю.ЛУЦЕНКО, по его словам, уже вел переговоры с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

«Я готов сам их представлять, быть критикуемым, докладывать, каяться. Но я бы очень хотел, чтобы прошел закон о дорожном движении, изменения в закон, которые позволят регистрировать преступления, если ущерб составил от 150 грн. (сейчас - от 750 грн.), закон о борьбе с незаконным обращением наркотиков, который предусматривает более серьезные наказания, закон об органах внутренних дел, законе о борьбе с экстремизмом и ксенофобией», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что из-за того, что сейчас для возбуждения уголовного дела ущерб должен составить больше 700 грн., у людей возникает недоверие к МВД. «Представьте человека, у которого украли или велосипед, или утку, или мобильный телефон, а мы отказываем в возбуждении дела, мотивируя тем, что нет состава преступления из-за малой суммы ущерба. Таких отказов из общего количества обращений - 70%. Вы представьте, как нас люди после этого ненавидят, они же убеждены, что милиция отказывает, чтобы кого-то прикрыть», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он шутя заметил, что уже готов предоставить Арсению ЯЦЕНЮКУ значок ГАИ №1, чтобы только тот таки выделил день для законопроектов МВД. При этом Ю.ЛУЦЕНКО не особенно верит в то, что предложенные законопроекты будут приняты. «Нынешнюю Верховную Раду существующее состояние дел устраивает, всех удовлетворяет, что с коррупцией борются только на бумаге ради «галочки», депутатов больше интересуют политические игрища, а не усиление ответственности за коррупционные деяния, кражи, за растление малолетних, за повторные убийства, которые совершают уже ранее судимые. Да и когда заработает Верховная Рада, я сказать не могу», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.