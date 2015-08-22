"Врачи без границ" открыли между Волновахой и Донецком пункт раздачи питьевой воды

Как сообщает пресс-центр Антитеррористической операции, питьевая вода доступна для всех людей, которые ждут своей очереди на блокпосту.

Данную помощь организация MSF оказывает в сотрудничестве со всеми соответствующими органами и при поддержке всех задействованных сторон.

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В пресс-центре подчеркнули, что как независимая медицинская гуманитарная организация MSF работает строго в соответствии с принципами нейтральности и непредвзятости. Международная медицинская организация не принимает ни одну из сторон конфликта и оказывает медицинскую помощь людям исключительно на основе их потребностей. В своей работе в Украине MSF полагается только на пожертвования частных лиц, и не финансируется правительствами.