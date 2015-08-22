Боевики обстреливают силы АТО почти вдоль всей линии разграничения, горячее всего - в районе Артемовска

21 августа, вечером и в конце суток, в зоне АТО наблюдалась тенденция к обострению ситуации. Незаконные вооруженные формирования активизировали обстрелы украинских позиций почти вдоль всей линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"И если днем самыми горячими направлениями были Донецкое и Мариупольское, то в конце суток оккупанты сконцентрировали огневые провокации в районе Артемовска", - говорится в сообщении.

Так, почти в половине 8 вечера и до 20.05, наши позиции в Золотом трижды обстреляли из 82-миллиметровых минометов. А около 21 часа, в районе этого же населенного пункта, оккупанты вели огонь из вооружения БМП и 122-миллиметровой артиллерии. Кроме того в 19.33 со 120-миллиметровых минометов, и в 20.46 со 122-миллиметровой артиллерии оккупанты били по украинских оборонительных рубежах в поселке Попасная.

На Луганщине, в 20.15 минометы врага калибра 120 миллиметров работали по поселкам Светличное и Новотошківське. А около полуночи под огнем 152-миллиметровой артиллерии оказался украинской опорный пункт в Валуйском.

"На Донетчине, вечером и ночью вражеские минометы калибра 120 били по Песках, Красногоровке, Марьинке. С 18 часов и до полуночи относительное затишье было вблизи Мариуполя. С провокационной целью преступники из стрелкового оружия обстреляли украинские подразделения в поселке Новоселовка Вторая", - отметили в штабе.

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В пресс-центре АТО резюмируют, что в целом, в течение вчерашнего дня – 21 августа, незаконные вооруженные формирования 102 раза нарушили режим прекращения огня. 14 раз боевики применяли артиллерию, 28 – минометы, 1 раз – реактивные системы залпового огня, 69 – стрелковое оружие и гранатометы.

После полуночи и до 6 утра, в основном с использованием стрелкового оружия, огневые провокации наемников продолжились на Донецком направлении.