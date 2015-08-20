Хакерскую атаку на сайт Львовской ОГА осуществили из оккупированного Крыма

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА. Сегодня сайт возобновил свою работу. Как отмечается в сообщении, нормального функционирования веб-ресурса удалось достичь в результате быстрой реакции разработчика, правоохранительных структур и компании, которая предоставляет услуги хостинга. Последствия кибератаки полностью устранены.

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Также отслежено место нахождения злоумышленников и заблокирован IP-адрес, с которого осуществили взлом сайта Львовской ОГА. Вмешательство в работу портала произошло из аннексированного Россией Крыма, в частности сигнал поступал из города Симферополь.

По факту взлома сайта Львовской ОГА продолжается досудебное расследование. В связи с несанкционированным вмешательством в его работу открыто уголовное производство. Информацию внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, официальный веб-портал Львовской областной государственной администрации временно прекратил работу в среду, 19 августа. Причиной этого стало несанкционированное вмешательство в систему управления сайтом, в результате которого преступникам удалось разместить информацию откровенно пророссийского и оскорбительного содержания, которая унижает честь и достоинство украинцев.