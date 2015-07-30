Чирний признал свою вину, но отказался дать новые показания против Сенцова и Кольченко

Историк Алексей Чирний, признавший свою вину по делу о подготовке терактов в Крыму, отказался дать дополнительные показания по делу украинского режиссера Олега Сенцова и антифашиста Александра Кольченко.

Об этом Чирний заявил сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, который рассматривает дело Сенцова и Кольченко, передает Русская служба Би-Би-Си.

Чирний сослался на 51 статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя.

"Все предыдущие показания, данные мной, подтверждаю в полном объеме. От дачи новых показаний отказываюсь", - заявил Чирний, являющийся одним из ключевых свидетелей по делу.

Как сообщал УНИАН, российские следователи обвиняют Сенцова в создании террористической группы, которая якобы действовала в Крыму и была структурным подразделением «Правого сектора».

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Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в мае 2014 года в Крыму. Российское следствие инкриминирует ему организацию поджогов в симферопольском отделении партии «Единая Россия» и в офисе организации «Русская община». Режиссера также обвиняют в подготовке взрыва у памятника Ленину в Симферополе. В апреле этого года ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

По уголовному делу о подготовке терактов в Крыму, кроме Сенцова, проходят также Кольченко, Геннадий Афанасьев и Чирний.

Афанасьев и Чирний ранее дали показания и, заключив соглашение со следствием, были приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.