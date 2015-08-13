Медведев не захотел слушать о Донбассе, обратив внимание чиновников на пожары в России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Медведев на заседании российского правительства перебил доклад главы МЧС Владимира Пучкова словами: «не надо мне про Донецкую и Луганскую области, вы про пожары расскажите, я сказал с чего начинать». «Вы что, не слышите, с пожарами как дела?», - раздражено спросил Медведев.

Он подчеркнул, что только на этой неделе крупные лесные пожары произошли в Якутии, под Геленджиком, сейчас бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, наиболее сложная обстановка сложилась в Бурятии, Туве, Иркутской области, Забайкальском крае и на Чукотке, только в Сибирском федеральном округе действует более 100 очагов природных пожаров на общей площади более 140 тысяч гектар, и в связи со сложной обстановкой в 42 регионах РФ введен особый противопожарный режим.

«Единая система, которая способна оперативно реагировать на все ЧС в стране, создавалась, и сегодня мы обсудим, что необходимо делать для ее более эффективной работы. Это прямая ответственность МЧС, и здесь не все благополучно. Нам необходимо прямо определить, что работает, а что не работает, какие необходимы дополнительные меры, кого необходимо взбодрить, чтобы мы получали не отчеты, а результат», - заявил Медведев.

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По его словам, пока угрозы населенным пунктам нет, но люди встревожены и обращаются и местным властям, к региональным властям и в правительство.

Медведев заявил, что несмотря на привлечение к борьбе с пожарами тысяч людей и единиц техники, к МЧС и другим структурам есть вопрос: почему нельзя было своевременно предупредить пожары.

«В этом контексте у меня вопрос, который, естественно, касается МЧС и других структур, которые за это отвечают. Почему нельзя было это сделать раньше, пока размах стихийного бедствия не достиг таких масштабом. Вообще, почему это происходит? У нас каждый год горят уникальные леса, горят на огромных площадях, на территориях заповедников и национальных парков», - сообщил он.

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Медведев подчеркнул, что при этом гибнут люди, а это значит, работа по профилактике далека от эффективной.

По его словам, лес восполняемый ресурс, но для этого нужно длительное время, и относится к его потерям от пожаров так беспечно, недопустимо.

В свою очередь Пучков заявил, что «в целом ситуация находится под контролем, спланировано усиление группировки сил с учетом развития неблагоприятных погодных условий... Планируем, что в течение ближайших трех суток ситуация с лесопожарной обстановкой будет нормализована».