Засекретить военные потери России в мирное время у Путина попросил Медведев

О том, что инициатива о засекречивании данных о потерях военных в мирное время исходила от премьер-министра России, заявила начальник отдела претензионной и судебно-правовой работы Минобороны Наталья Елина, представляющая Владимира Путина в суде, сообщает РБК.

"Изначально идею отнести сведения о потерях в спецоперациях к гостайне инициировала межведомственная комиссия с участием Минобороны, ФСБ и СВР, уточнила она", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУказ Путина о военных потерях намекает на присутствие российских войск в Украине – Amnesty International

Отмечается, что соответствующее обращение Медведева на имя президента Елина попросила Верховный суд приобщить к материалам дела о жалобе журналистов и правозащитников на президентский указ.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин отнес к государственной тайне сведения о потерях среди военнослужащих Минобороны РФ во время проведения специальных операций в мирное время.