Центр InvestUkraine договорился о сотрудничестве с Сингапуром

Украинский центр содействия иностранному инвестированию (InvestUkraine) подписал Меморандум о сотрудничестве с Агентством Министерства торговли и промышленности Республики Сингапур.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре InvestUkraine, подписание Меморандума состоялось в рамках украинско-сингапурского бизнес-семинара "Возможности деловой деятельности в Украине", организованном при содействии указанного министерства и посольства Украины в Республике Сингапур.

В работе самого семинара приняли участие представители Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям, руководство InvestUkraine, а также Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения и ОАО "Укрэксимбанка", которые провели ряд деловых встреч с представителями деловых кругов Республики Сингапур и представили тематические презентации возможностей экономико-инвестиционного сотрудничества с Украиной. В семинаре также приняли участие около 150 представителей деловых кругов Украины и Сингапура из финансово-банковского и сельскохозяйственного секторов, сферы строительства и недвижимости.

Как отмечается в сообщении, директор InvestUkraine Игорь НИКОЛАЙКО подчеркнул предметную заинтересованность сингапурских бизнесменов механизмами вложения капиталов и защитой инвестиций в Украине, инвестиционным потенциалом определенных отраслей экономики и регионов. «Сотрудничество с Сингапуром является стратегически важным для Украины”, - заметил он, добавив, что InvestUkraine готов предоставлять консультации инвесторам из Сингапура относительно размещения их производства в Украине.

В этом контексте И.НИКОЛАЙКО отметил, что Сингапур сегодня входит в число самых развитых государств мира, его валовой внутренний продукт на душу населения составляет около 40 тыс. долларов, превышая показатели многих европейских стран. “Поэтому опыт страны, которая с нуля построила процветающее общество, чрезвычайно ценен для Украины”, - считает И.НИКОЛАЙКО.

Справка УНИАН. Украинский центр содействия иностранному инвестированию (InvestUkraine) создан при Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям, бесплатно предоставляет профессиональные консультационные услуги потенциальным и существующим инвесторам по вопросам учреждения и ведения бизнеса в Украине, имеет своей целью увеличение притока прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.