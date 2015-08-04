Дочь Немцова передаст семьям Небесной сотни и беженцам 700 тысяч евро

Дочь погибшего в феврале 2015 года российского оппозиционера Бориса Немцова заявила, что передаст 700 тысяч евро на поддержку благотворительных проектов в Украине.

Об этом Жанна Немцова сказала 4 августа в Варшаве накануне вручения ей престижной польской Премии Солидарности имени Леха Валенсы, сообщает Польское радио.

"Часть премии в размере 700 тысяч евро будет направлена на благотворительные проекты в странах Восточного партнерства. Таковы условия этой премии. Все эти благотворительные проекты будут преимущественно финансироваться в Украине, которая сейчас страдает от жестокой войны. Речь идет о поддержке семей Небесной сотни. Это также ремонт школ и покупка оборудования в регионах Украины, где много переселенных лиц. Кроме того, будет поддержкакрымскотатарского телеканала в изгнании, который сейчас вещает в Киеве. Это оплот свободы слова и объективные новости о ситуации на полуострове", - подчеркнула Немцова.

Также дочь погибшего политика добавила, что планирует "выделить гранты белорусскому сайту Хартия'97, главным редактором которого является Ната Радина".

Премия Солидарности – это учрежденная польским внешнеполитическим ведомством награда, которая присуждается за выдающуюся деятельность во имя продвижения и защиты демократии и гражданских свобод. Лауреат премии получает статуэтку, а также 1 миллион евро. Премия Солидарности состоит из трех частей: 250 тысяч евро предназначены для самого лауреата, 700 тысяч евро будут потрачены на программы, которые определит лауреат, и 50 тысяч евро – на поездки победителя или указанных им лиц в Польшу.

Жанна Немцова также отметила, что 250 тысяч евро, предназначенные ей лично, будут направленны в Фонд имени Бориса Немцова.

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